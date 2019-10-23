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ОП не будет возвращать ПриватБанк Коломойскому

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В офисе президента заявили, что для возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому нет никаких оснований.
ПриватБанк не собираются возвращать Коломойскому
ПриватБанк не собираются возвращать Коломойскому

Украина не собирается возвращать ПриватБанк его бывшим владельцам бизнесменам Игорю Коломойскому и Андрей Боголюбову. Об этом шла речь на встрече главы офиса президента Андрея Богдана с послами стран G7, сообщает пресс-служба ОП в среду, 23 октября.

Стороны акцентировали отдельное внимание на переговорах с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возврате средств из обанкротившихся банков.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какие бы не были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственной ПриватБанка бывшим акционерам", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК Нафтогаз Украины (отделения деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Напомним, 15 августа сообщалось, что ПриватБанк выиграл апелляцию в суде Лондона. Апелляционный суд подтвердил законность ареста активов Коломойского и Боголюбова.

Позже стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрения дела ПриватБанка.

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Теги: Коломойский, ПриватБанк, Игорь Коломойский, Боголюбов, G7, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    23.10.2019, 21:38
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Приват Коломойскому може и не возвратят, но! Компенсацию ему заплатят,т, за счет Украинских Граждан, ну там 2, 3 лярда баков.
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