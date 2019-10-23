ОП не будет возвращать ПриватБанк Коломойскому

В офисе президента заявили, что для возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому нет никаких оснований.

Украина не собирается возвращать ПриватБанк его бывшим владельцам бизнесменам Игорю Коломойскому и Андрей Боголюбову. Об этом шла речь на встрече главы офиса президента Андрея Богдана с послами стран G7, сообщает пресс-служба ОП в среду, 23 октября.

Стороны акцентировали отдельное внимание на переговорах с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возврате средств из обанкротившихся банков.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какие бы не были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственной ПриватБанка бывшим акционерам", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК Нафтогаз Украины (отделения деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Напомним, 15 августа сообщалось, что ПриватБанк выиграл апелляцию в суде Лондона. Апелляционный суд подтвердил законность ареста активов Коломойского и Боголюбова.

Позже стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрения дела ПриватБанка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet