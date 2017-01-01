Нардепы посетили легальные и "черные" янтарные прииски

Депутатам показали, как добывают янтарь в Ровенской области.Нардепы пообщались с местными жителями и властями, чтобы легализовать добычу "с учетом интересов простых людей".

Рабочая группа Верховной Рады Украины по законодательному урегулированию добычи янтаря посетила Ровенскую область. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА в среду, 23 октября.

"Парламентарии, представители Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также глава Ривненской ОГА Виталий Коваль изучали ситуацию на местах легальной и нелегальной добычи солнечного камня", - говорится в сообщении.

По словам Коваля, члены группы общались с жителями, старателями, лесниками, местными властями, с целью собрать данные для выработки законопроекта, "который поможет легализовать добычу солнечного камня с учетом интересов простых людей".

Председатель ОГА отметил, что возможность законно добывать янтарь - это официальные рабочие места, в первую очередь, для жителей Полесья и дополнительные поступления в бюджет области. Это порядок и защищенность экологии края, прозрачная и понятная работа для промышленников.

"Закон о янтаре нужен немедленно. Возможно, он не удовлетворит всех причастных к добыче солнечного камня, однако создаст прозрачные общегосударственные правила ведения бизнеса в этой сфере. К тому же, снимет социальное напряжение среди местного населения, которое наконец сможет заниматься таким промыслом официально", - отметил Коваль.

Проблематику добычи и оборота янтаря участники парламентской рабочей группы в формате круглого стола также обсудили с руководителями отдельных структурных подразделений Ровенской ОГА, силовых структур и лесничества.

Как сообщалось, Кабмин принял ряд решений, в том числе законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса.

Позже в Кабмине раскрыли предложения по добыче янтаря. Экспорт необработанного янтаря хотят запретить, а за его контрабанду ввести уголовную ответственность.

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