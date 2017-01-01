Водитель автомобиля ВАЗ 21093 при обгоне выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6.

Погибли оба водителя и пассажир ВАЗа Нацполиция Украины

В Ямпольском районе Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 23 октября.

Авария произошла сегодня в 11:25 близ села Писаревка. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6. За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района.

От полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя и 27-летний пассажир ВАЗа.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области три человека погибли в ДТП

Ранее в Днепре на улице Каштановой фура переехала женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она умерла на месте.

Также сообщалось, что в Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП. Водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб на Богоявленском проспекте.

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