В Сумах открыли памятник Ярославу Мудрому

Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.

В Сумах 23 октября открыли четырехметровый памятник князю Ярославу Мудрому, он установлен в сквере напротив Ильинской церкви. Об этом говорится на сайте горсовета.

Памятник изготовлен из бетона, его создал скульптор Руслан Торяник. Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.

Памятник освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий из Православной церкви Украины.

Ранее в бельгийском городе Арлон открыли памятник дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне.

Под Киевом открыли памятник Скрябину

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