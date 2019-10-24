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В Сумах открыли памятник Ярославу Мудрому

Комментариев: 1
Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.
В Сумах поставили четырехметровый памятник Ярославу Мудрому
В Сумах поставили четырехметровый памятник Ярославу Мудрому
smr.gov.ua

В Сумах 23 октября открыли четырехметровый памятник князю Ярославу Мудрому, он установлен в сквере напротив Ильинской церкви. Об этом говорится на сайте горсовета.

Памятник изготовлен из бетона, его создал скульптор Руслан Торяник. Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.

Памятник освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий из Православной церкви Украины.

Ранее в бельгийском городе Арлон открыли памятник дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне.

Под Киевом открыли памятник Скрябину

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Теги: памятник, Сумы, Ярослав Мудрий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Рики    24.10.2019, 00:18
Оценка:  0
Рики
Очень красивый и выразительный. Спасибо мастеру и меценатам.
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