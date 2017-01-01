Названа дата открытия нового пункта пропуска в Крым

С 10 ноября начнется тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируется 10 ноября. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время осмотра КПВВ с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - написал Гусев в Facebook.

По его словам, чиновники также обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы, среди которых - функционирование сервисной зоны на админгранице.

"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду поднимать на ближайшем заседании Кабинета министров Украины этот вопрос", - сказала Коляда.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.

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Пункт Каланчак на админгранице с Крымом не будет пропускать автомобили