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На Донбассе погиб нацгвардеец

Комментариев: 1
Старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков погиб во время выполнения боевой задачи на передовой.
На Донбассе погиб сотрудник Нацгвардии Украины
На Донбассе погиб сотрудник Нацгвардии Украины
facebook.com/mvs.gov.ua

На Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

"В Бригаде быстрого реагирования НГУ произошла горькая потеря. 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 24 раза открывали огонь на Донбассе. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.

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Теги: смерть, военный, ситуация на востоке Украины, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    24.10.2019, 03:09
Оценка:  0
Антибес
Гаубицы на передовой?А как же отвод тяжёлых вооружений?Или этот"герой"доблестно пошёл в самоволоку на передовую и там откинул копыта?)))))
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