На Донбассе погиб нацгвардеец

Старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков погиб во время выполнения боевой задачи на передовой.

На Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

"В Бригаде быстрого реагирования НГУ произошла горькая потеря. 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 24 раза открывали огонь на Донбассе. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.

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