В Днепре по улицам гулял голый мужчина
Голый мужчина, на котором была только обувь, гулял по улицам и даже вступал в разговор с прохожим.
Читай также: На Крещатике в одних стрингах ходил курьер с желтым рокзаком
В Днепре вечером в среду, 23 октября прохожие видели разгуливающего по улицам голого мужчину.
Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.
Нудист был замечен на улице Княгини Ольги. Как можно увидеть на видео, мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим.
Как сообщалось, в июле в Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней. Из одежды на них были только галстуки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram