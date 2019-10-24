В Днепре по улицам гулял голый мужчина

Голый мужчина, на котором была только обувь, гулял по улицам и даже вступал в разговор с прохожим.

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В Днепре вечером в среду, 23 октября прохожие видели разгуливающего по улицам голого мужчину.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Нудист был замечен на улице Княгини Ольги. Как можно увидеть на видео, мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим.

Как сообщалось, в июле в Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней. Из одежды на них были только галстуки.

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