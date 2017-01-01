В Украине продолжается теплая осень

Погода 24 октября порадует каждого.

Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Об этом пообещали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется от +16 до +24 градусов.

На востоке ситуация практически идентичная. На улице +15…+18 градусов по Цельсию.

Южным регионам также погода подготовила приятный сюрприз. На протяжении дня будет солнечно и без осадков. На термометре +16…+19 градусов по Цельсию.

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На севере страны синоптики обещают сухой и очень теплый день. Температура воздуха от +16 до +19 градусов.

В Центральной Украине 24 октября продолжается “бабье лето”. Синоптики обещают +16…+19 градусов по Цельсию.

В столице сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется в пределах +17…+19 градусов по Цельсию.

Напомним, семь морпортов Украины ограничили работу из-за тумана. Ограничения затрагивают грузовые операции с зерновыми и лоцманскую проводку. Через два морских канала закрыто движение.

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