За сутки на Донбассе зафиксировали 22 обстрела
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом в четверг, 24 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
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В частности, участники незаконных вооруженных формирований стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Пищевика, Песков, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Зайцевого, Южного.
“Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было“, - говорится в сообщении.
С начала этих суток сепаратисты уже два раза нарушили режим прекращения огня.
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Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки. Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ни один украинский военный не пострадал.
Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб украинский военный, трое получили ранения.
Как сообщалось 23 октября, в результате взрыва в Киеве погиб ветеран АТО.
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