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В “Слуге народа” работают “службы внутренней безопасности”

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В эти службы входят сами депутаты.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/sluganarodu.official

В партии “Слуга народа” работают “службы внутренней безопасности” и в них входят народные депутаты. Об этом заявил Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

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Журналисты спросили нардепа, были ли уже случаи, когда представители крупных промышленных групп подходили к депутатам и аккуратно пытались с ними договориться о сотрудничестве.

Да они ходят с 29 августа здесь, но просто у нас не было подтверждений, что это было как-то реализовано. Рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно. "Служба безопасности" - это в том числе депутаты, более информированы, чем другие, - сказал Корниенко.

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По словам нардепа, сами депутаты не следят, но делают выводы. На вопрос о том, сколько нардепов входят в службу безопасности, Корниенко ответил: “Достаточно”. Также он добавил, что телефоны депутатов не прослушиваются.

Напомним, ранее Дубинский заявил, что “Слуга народа” собралась выгнать двух депутатов. Заседание проведут 28 октября.

 

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Теги: Слуга народа, Корниенко, депутаты, службы безопасности
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