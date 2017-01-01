На объездной Ужгорода десятикилометровые очереди из грузовиков
Возле города Ужгород в Закарпатской области возникли серьезные проблемы с проездом грузовых автомобилей, В результате чего на объездной дороге образовались многокилометровые заторы из фур.
Об этом сообщает 24 канал.
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“Все водители на нервах. Бывает, что одна-две машины проедут. Надо просыпаться и ехать, начинать движение и не спать. Надо ждать пока приедет бус, который возит продукты. Именно у него можно купить булочки, молоко или воду“, – объяснил один из водителей.
Как сообщалось 23 октября, под Лондоном в грузовике нашли 39 трупов. Позже стали известны подробности.
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