Туманы: В аэропорту Одессы самолеты ставят "рекорды" по задержкам
Туман, который охватил Одессу в последние дни, доставил массу неудобств для жителей и гостей города, которые планировали совершить перелеты.
Об этом сообщает местное издание Думская.
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Из-за тумана в одесском аэропорту продолжилась серия задержек авиарейсов. Так, авиакомпания Ryanair отложила свой утренний рейс Краков - Одесса.
Своеобразным рекордсменом стала МАУ. Так, утренний рейс из Киева, который должен был приземлиться в 8 утра, совершил посадку в 20:32. Перед посадкой воздушное судно наматывало круги вокруг города на протяжении часа.
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Также “отметился“ рейс из Минска, который приземлился почти на полчаса раньше, чем заявлено в расписании. Из-за тумана также был отменен рейс стамбульского Turkish Airlines, а рейс из Барселоны авиакомпании SkyUp был задержан.
Как сообщалось 23 октября, семь морпортов Украины ограничили работу из-за тумана.
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