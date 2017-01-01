Туманы: В аэропорту Одессы самолеты ставят "рекорды" по задержкам

Перед посадкой один из самолетов вынужден был наматывать круги вокруг города на протяжении часа.

Туман, который охватил Одессу в последние дни, доставил массу неудобств для жителей и гостей города, которые планировали совершить перелеты.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Читай также: У Кличко назвали причину тумана и дали несколько советов

Из-за тумана в одесском аэропорту продолжилась серия задержек авиарейсов. Так, авиакомпания Ryanair отложила свой утренний рейс Краков - Одесса.

Своеобразным рекордсменом стала МАУ. Так, утренний рейс из Киева, который должен был приземлиться в 8 утра, совершил посадку в 20:32. Перед посадкой воздушное судно наматывало круги вокруг города на протяжении часа.

Читай также: В аэропорту Киев отменили часть рейсов из-за тумана

Также “отметился“ рейс из Минска, который приземлился почти на полчаса раньше, чем заявлено в расписании. Из-за тумана также был отменен рейс стамбульского Turkish Airlines, а рейс из Барселоны авиакомпании SkyUp был задержан.

Как сообщалось 23 октября, семь морпортов Украины ограничили работу из-за тумана.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram