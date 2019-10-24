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У Зеленского не осуждали мое выступление на россТВ, - Шевченко

Комментариев: 8
Нардеп заявил что его слова перекрутили.
Нардеп Шевченко
Нардеп Шевченко
скриншот из видео

Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко рассказал, что в Офисе президента не осуждали его выступление на российском телеканале. Об этом он рассказал Радио Свобода.

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Нардеп ответил на вопрос журналиста касательно того, отреагировали ли в Офисе президента на его участие в пропагандистском шоу.

Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию, - заявил нардеп.

Также он уточнил, что у Зеленского его не осуждали, а просто хотят понять, что происходит.

Нет (не осуждали, - ред.). Просто спросили, зачем. Хотят понять, что происходит, - ответил журналистам Шевченко.

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Более того, нардеп заявил, что российские пропагандисты вырвали его слова из контекста и много перекрутили. Поэтому, он “больше не будет участвовать” в подобных программах на федеральных каналах Российской Федерации.

Напомним, “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале. Нардеп от СН выступил на российском канале.

 

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Теги: Шевченко, СН, ОП, россТВ
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Комментариев (8)
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Бигсэм    24.10.2019, 11:22
Оценка:  0
Бигсэм
Запрессинговали.
Мыкола    24.10.2019, 11:21
Оценка:  +1
Мыкола
Женя! не обращай внимание на придурков, Если дать им волю, то они превратят Украину в кровавое месиво.Пора выбираться из того дерьма, в которое они нас затолкали !
бяка-zluka    24.10.2019, 11:07
Оценка:  -1
бяка-zluka
м-да как у гепы харьковского, такая же мерзкая
farfalle    24.10.2019, 11:15
Оценка:  0
farfalle
Не уверен, что твоя лучше. По делам надо судить, а не по роже.
vicinq    24.10.2019, 10:38
Оценка:  -4
vicinq
Выгнать на. жлоба опозорилась падаль и страну позорит....
farfalle    24.10.2019, 11:09
Оценка:  +1
farfalle
Не, никто так не позорил страну, как бухой и мятый Петька))
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 10:29
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Как же перекрутили. Вообще "подставили" - был не он...
АХТИАР    24.10.2019, 10:22
Оценка:  +2
АХТИАР
ясно что не бесплатно выступал
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