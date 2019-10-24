У Зеленского не осуждали мое выступление на россТВ, - Шевченко

Нардеп заявил что его слова перекрутили.

Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко рассказал, что в Офисе президента не осуждали его выступление на российском телеканале. Об этом он рассказал Радио Свобода.

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Нардеп ответил на вопрос журналиста касательно того, отреагировали ли в Офисе президента на его участие в пропагандистском шоу.

Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию, - заявил нардеп.

Также он уточнил, что у Зеленского его не осуждали, а просто хотят понять, что происходит.

Нет (не осуждали, - ред.). Просто спросили, зачем. Хотят понять, что происходит, - ответил журналистам Шевченко.

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Более того, нардеп заявил, что российские пропагандисты вырвали его слова из контекста и много перекрутили. Поэтому, он “больше не будет участвовать” в подобных программах на федеральных каналах Российской Федерации.

Напомним, “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале. Нардеп от СН выступил на российском канале.

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