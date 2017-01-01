"Крути колеса от ценового стресса" и собери аптечку дешевле

Осенью офисное утро начинается бодро: сначала – пробежка к месту работы, чтобы успеть вовремя, а потом попытки увернуться от коллег, которые чихают и кашляют. Когда хочется поддержать иммунитет и сохранить здоровье, мы вспоминаем о витаминах и противовирусных средствах. Если чувствуешь, что пора добавить эти товары в офисную аптечку, загляни в роботизированную аптеку под брендом “Аптека Копейка“, “Аптека Шар@“, “Аптека АНЦ“ и “Благодия“. Там действуют скидки до 25% на витамины, лекарства, средства гигиены, медицинские изделия. Акция “Крути колеса от ценового стресса“* началась еще 01 октября. Сейчас сезон скидок в самом разгаре. У провизора роботизированной аптеки можно спросить, какие товары входят в акционный ассортимент и сколько посетители экономят на покупке. Он уделяет внимание каждому посетителю.

В аптеках под брендами “Аптека Копейка“, “Аптека Шар@“, “Аптека АНЦ“ и “Благодия“ работают роботы. Благодаря быстрому обслуживанию на кассе, можно выбежать за лекарствами в обеденный перерыв или купить витамины ребенку до деловой встречи. Робот PharmBot ищет товар на полке всего за 7 секунд! Он не ошибается и не забывает, что заказал посетитель. Провизор может уделить внимание клиенту – например, рассказать о размере скидки по акции.

Если чувствуешь себя белкой в колесе и не находишь время на поход в аптеку, сделай предварительный заказ с помощью справки. По телефону можно узнать, есть ли товар, какие доступные аналоги, сколько экономим, покупая товар по акции. Набирай номер 5900, делай предварительный заказ, забирай потом товар в аптеке.

Крутить колеса от ценового стресса можно до конца осени. Акция действует в роботизированных аптеках с 01 октября по 30 ноября 2019 года включительно. Она охватывает товары, которые поселяются в офисной аптечке или пригодиться дома. Можно приобрести детское питание, витамины, лекарства, средства гигиены, заплатив до 25% меньше.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.