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Под Запорожьем задержали черных риелторов, пытавших людей

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Задокументировано 9 фактов незаконного завладения имуществом граждан.
Под Запорожьем задержали черных риелторов, пытавших людей
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Организаторами ОПГ были двое жителей Бердянска
  • Организаторами ОПГ были двое жителей Бердянска
  • Организаторами ОПГ были двое жителей Бердянска
  • Организаторами ОПГ были двое жителей Бердянска
  • Организаторами ОПГ были двое жителей Бердянска
Под Запорожьем задержали черных риелторов, пытавших людей
Организаторами ОПГ были двое жителей Бердянска
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В городе Бердянск Запорожской области правоохранители задержали главарей группировки черных риелтеров, которые угрозами и насилием отбирали жилье у граждан.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, организаторами группы были двое жителей Бердянска. Они под видом риелторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц. В случае отказа законных владельцев переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление.

В общем задокументировано девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму 150 тысяч долларов США.

Так, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где насильственно его удерживали. Другого потерпевшего фигуранты производства оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

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Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности. Также осуществляются мероприятия по возврату отобранного имущества законным владельцам.

Как сообщалось 10 сентября, киевские мошенники забрали 5-комнатную квартиру у иностранца.

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Теги: недвижимость, пытки, риелторы, Запорожская область
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