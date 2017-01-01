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Красный крест отправил в ОРДЛО 232 тонны гуманитарки

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В основном жителям Донбасса отправили продукты, лекарства и универсальные комбикорма.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikimedia.org

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В среду, 23 октября, Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 14 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом 232 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Через КПВВ “Новотроицкое“, на выезд во временно оккупированную территорию по маршруту “Киев - Донецк“, последовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста, - продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны, - говорится в сообщении.

Напомним, Польша выделила финансовую помощь Донбассу. Выделенные деньги будут направлены на помощь наиболее уязвимым, в т.ч. пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

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Теги: Красный крест, гуманитарная помощь, Донбасс, ОРДЛО
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