Шокин не явился на суд по своему же иску о восстановлении в должности главы ГПУ

Адвокат не знает, где он.

Верховный суд Украины начал рассмотрение иска о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора. Об этом сообщают Украинские новости с места события.

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Заседание суда началось в 10:00, но сам Виктор Шокин на него не пришел. Явился только его представитель. Между тем, адвокат не сказал прессе, где сейчас находится его подзащитный.

К слову, Виктор Шокин был главой ГПУ с 2015-го по март 2016-го года. Затем его место занял Юрий Луценко. В начале 2017 года Шокин обратился с иском в Высший административный суд о восстановлении в должности. Он рассказал, что получил информацию о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за его увольнения.

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Дело в том, что 29 марта 2016 года Рада проголосовала за снятие Шокина с должности. Между тем, имел место быть факт “кнопкодавства“, так как проголосовало 289 карточек парламентариев, а в зале их было меньше. 3 апреля 2016 года президент Петр Порошенко уволил Шокина.

Напомним, Верховный суд перенес рассмотрение дела Шокина. Суд перенес рассмотрение на 24 октября в 10:00 из-за неявки истца и его представителя.

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