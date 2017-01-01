Депутат “Слуги народа” поссорился Пушилиным в эфире российского канала

Шевченко с Пушилиным вступили в словесную перепалку.

Нардеп от “Слуги народа” Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской программе “Большая игра” на Первом канале.

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В эфире этой программы Шевченко поссорился с главарем “ДНР” денисом Пушилиным.

Денис Пушилин заявил, что украинская власть “учитывает мнение радикального меньшинства” и призвал не выставлять Россию страной-агрессором. На это Шевченко ответил тем, что риторика Пушилина “ничем не отличается от риторики наших радикалов и националистов”.

Давайте находить общий язык, - предложил депутат и призвал искать компромиссы.

После этого нардеп Шевченко попытался указать на факты российской агрессии на Донбассе, но ведущие поспешили перебить “слугу народа”, отрицая военную агрессию РФ на востоке страны.

Не дай вам бог, чтобы российские войска действительно были введены, потому что вряд ли кто вообще осмелится стрелять в них. Этого никому не рекомендуется делать. Поэтому то, что там происходит, происходит без российских войск, - сказал ведущий.

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Напомним, “Слуга народа” Шевченко оскандалился на российском канале. Нардеп от СН выступил на российском канале.

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