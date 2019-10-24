Суд отказался возобновлять Шокина на посту генпрокурора

Судья не нашел оснований для пересмотра аналогичного решения, вынесенного 2,5 года назад.

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Кассационный административный суд Верховного суда не нашел оснований для повторного рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Верховный суд.

2 сентября 2019 года адвокаты Шокина подали заявление о восстановлении сроков рассмотрения его иска от 28 марта 2017 года “по вновь открывшимся обстоятельствам“.

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Сегодня на заседании суда рассмотрение иска по существу иска не велось. Суд изучал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения от 20 апреля 2017 года, согласно которому иск Шокина о восстановлении в должности отклонили.

После изучения вопроса суд не обнаружил обстоятельств, позволяющих восстановить рассмотрение иска по существу. Таким образом, предыдущее решение по данному вопросу остается в силе: Шокин был уволен законно и не может быть восстановлен в должности через суд.

Напомним, Шокин не явился на суд по своему же иску о восстановлении в должности главы ГПУ. Адвокат не знает, где он.

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