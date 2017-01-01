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В Днепре должников за неуплату алиментов отправят убирать парки

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В списке злостных неплательщиков алиментов уже сорок четыре жителя города.
Вся заработная плата будет идти на погашение долгов
Вся заработная плата будет идти на погашение долгов
скриншот из видео

В Днепре неплательщики алиментов будут убирать парки. Соответствующее решение приняли местные депутаты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Работу неплательщикам будут предоставлять коммунальные предприятия. При этом вся заработная плата будет идти на погашение долгов. Ее размер будет зависеть от качества уборки и отработанных часов.

В списке злостных неплательщиков алиментов уже сорок четыре жителя города, среди которых - одна женщина. В отношении них будут задействовать принудительное исполнение судебных решений, поскольку добровольно платить деньги на содержание собственных детей они отказываются.

В городском департаменте парков и рекреации уверяют: работы хватит на всех, инвентарем для уборки территории неплательщиков алиментов обеспечат.

Как сообщалось 5 июня, Минюст взыскал с неплательщиков алиментов 7 млрд грн.

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Теги: алименты, Днепр, дети, родители
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