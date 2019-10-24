Под Киевом отчим изнасиловал 14-летнюю девушку
В городе Украинка Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю дочку своей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
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Следствие установило, что на протяжении месяца девушка жила в квартире подозреваемого. 18 октября мужчина воспользовался отсутствием свидетелей в доме и изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Под процессуальным руководством Обуховского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 36-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.152 УК Украины, а именно в изнасиловании малолетней лица, - сообщили в прокуратуре Киевской области.
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Суд избрал меру пресечения мужчине в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика. Все дети - ученики одной школы.
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