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Под Киевом отчим изнасиловал 14-летнюю девушку

Комментариев: 4
ЧП произошло в городе Украинка.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В городе Украинка Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю дочку своей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

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Следствие установило, что на протяжении месяца девушка жила в квартире подозреваемого. 18 октября мужчина воспользовался отсутствием свидетелей в доме и изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Под процессуальным руководством Обуховского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 36-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.152 УК Украины, а именно в изнасиловании малолетней лица, - сообщили в прокуратуре Киевской области.

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Суд избрал меру пресечения мужчине в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика. Все дети - ученики одной школы.

 

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Теги: изнасилование, отчим, падчерица, школьница
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Комментариев (4)
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Сливной_Бачок    24.10.2019, 14:05
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Утром исходили на говно в теме девушек и ЛГБТ, а шо имеете сказать про этого натурала?
Зарин_и_Зоман    24.10.2019, 13:53
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Название города как-то символично.
Зелибоба    24.10.2019, 13:36
Оценка:  -1
Зелибоба
это уже повсюду... как упоротые галицаи начали воду мутить, такое начало происходить повсеместно и ежедневно
ВыВсеВрети    24.10.2019, 13:45
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
у нас на росии это давно!...
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