“Посажу всех к чертям собачьим”: Певица Приходько решила стать прокурором

Приходько сделала сенсационное заявление.

Певица Анастасия Приходько, которая два месяца назад заявила о возвращении на сцену и уходе из большой политики, снова отличилась сенсационным заявлением.

Читай также: "Мы это сделали": Анастасия Приходько показала фото со свадьбы

Об этом певица написала на своей странице в Facebook.

После поражения на парламентских выборах Приходько решила вернуться на сцену. Между тем, 22 октября она сообщила, что собирается поступать в Национальную академию прокуратуры Украины.

Стану прокурором и посажу, с*ка, всех к чертям собачьим. У нас не мужики при власти, а кружок рукоблудов, - написала Приходько.

Также она заявила, что третье высшее образование ей не помешает.

Читай также: На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта: видео

Напомним, Анастасия Приходько покидает политику и возвращается на сцену. Певица Анастасия Приходько, которая неожиданно заявила о своем походе в большую политику по списку партии Юлии Тимошенко “Батькивщина”, также неожиданно заявила об уходе из большой политики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram