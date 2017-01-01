"Укртелеком" невозможно будет продать повторно даже за половину цены 2011 года, — СМИ

В 2011 году государство получило за продажу "Укртелекома" 10,6 млрд грн. В случае реприватизации и повторной продажи его не получится продать даже за половину этой стоимости. Об этом говорится в аналитическом материале издания "Обозреватель", пишет Дело.



Директор "Укртелекома" Юрий Курмаз озвучил на пресс-конференции по итогам года, что общий доход "Укртелекома" в 2018 году снизился на 2,3% в сравнении с 2017-м и в абсолютных цифрах составил около 6,4 млрд грн. Автор материала отмечает, что позиции "Укртелекома" стремительно падают на рынке связи.

"Ценность его ("Укртелкома", — прим. ред.) активов сильно упала. Он действительно был интересен в 1990-е годы. Но потом сильно рванула альтернатива в виде мобильной связи. Сейчас, конечно, еще есть компании, которые пользуются стационарной связью, но их становится все меньше. И если "Укртелеком" вернется в госсобственность, то маловероятно, что его смогут кому-то продать", — цитирует слова президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко автор.



По его мнению, планы чиновников повторить с "Укртелекомом" успех "Криворожстали", повторно проданной в несколько раз дороже, не выдерживают никакой критики. В отличие от нее, "Укртелеком" нуждается в многомиллиардных постоянных вливаниях и инвесторам не интересен. По оценке руководителя аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, никакой вменяемый инвестор не придет на объект, который уже отобрали у прошлого собственника — а значит, продать его можно будет только с очень большой скидкой.



Напомним, в истории Украины из крупных предприятий реприватизированы были, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной — предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Два других предприятия вследствие реприватизационных процессов попали в изнурительные судебные разбирательства, которые в итоге стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").