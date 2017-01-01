"Выглядело, как фарс" – Эксперты о Дубинском и полиграфе

Проверка проводилась с многочисленными грубыми нарушениями процедуры, что ставит под сомнение достоверность результатов.

Читай также: Свидетель по делу о взятках в Раде расскажет всё на ТВ

Проверка на полиграфе нардепа из “Слуги народа“ Александра Дубинского, которая вчера транслировалась в прямом эфире, вызвала критику у специалистов-полиграфологов. В ходе проверки имели место многочисленные нарушения процедуры проведения подобных тестов, поэтому полученные в итоге данные невозможно расценивать однозначно. Об этом пишет издание “Страна“.

Так, полиграфолог Леонид Раевский отметил, что существуют перечень базовых международных правил проведения проверки на полиграфе:

Очень важно полное отсутствие отвлекающих факторов, раздражителей, которые вызывают реакцию. Необходим отдельный закрытый кабинет. Испытуемый должен смотреть на нейтральную поверхность. Тут же было шоу, много людей, камеры, свет, петлички, шушукание людей, на которых трестируемый время от времени обращал внимание и переключался. По залу ходит редактор, со всех сторон звонят телефоны, кто-то транслирует в прямом эфире, - отметил эксперт.

Читай также: Нардеп Яценко отказался от полиграфа

Раевский отмечает, что в такой обстановке невозможно однозначно понять, на что именно аппарат фиксирует реакцию испытуемого – на вопрос или на посторонний раздражитель.

Эту мысль разделяет и другой полиграфолог Владимир Медвидь, занимающий пост исполнительного директора во Всеукраинской ассоциации полиграфологов:

Само тестирование выглядело, как фарс. Началось оно аж в 21.20, хотя по инструкции следует его проводить около 18.00. Так поздно человек уже устаёт и не даёт необходимых реакций прибору. В том числе в помещении не должно быть такого количества людей, журналистов, должна сохраняться тишина, - отмечает он.

Читай также: “Это я придумал проходить детектор”: Арахамия рассказал подробности

Медвидь указывает на слишком большое количество нарушений процедуры в целом, что ставит под сомнение достоверность полученных результатов.

Полиграфолог Александр, который предпочел не называть свою фамилию, указал на то, что даже сам аппарат, использованный в тестировании Дубинского, не имеет сертификации, а установленное на нем программное обеспечение не лицензировано в Украине, что означает недопустимость проведения официальных проверок с его помощью. Также он раскритиковал действия полиграфолога, проводившего тест:

Много возражений вызывают вопросы, которые задавали Дубинскому, манера ведения теста. (…) Вопросы должны были касаться коррупции в общем. Важно и то, что глобально вопросы должны быть попроще сами по себе. Помимо этого паузы между вопросами должны быть длиннее - около 15 секунд, иначе испытуемый не успевает прийти в себя, успокоиться. Туманная история и по результатам опроса. На графиках показали откровенную ложь во многих моментах. Очень интересно ознакомиться с официальным результатом, - отметил Александр.

Тестирование Александра Дубинского на полиграфе (смотреть с 1:12:41):

Напомним, вечером 23 октября нардеп Александр Дубинский прошел проверку на полиграфе. Поводом послужили подозрения в коррупции внутри фракции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.