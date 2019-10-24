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“Мы все шутим”: Корниенко рассказал о закрытых встречах “слуг народа” и Зе

Комментариев: 3
По словам нардепа, атмосфера таких встреч очень непринужденная.
Зеленский шутить на встреча со "слугами", - Корниенко
Зеленский шутить на встреча со "слугами", - Корниенко
Офис президента Украины

Заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал, как проходят закрытые заседания “слуг” с президентом Зеленским. Об этом он рассказал в ходе интервью Украинской правде.

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По словам Корниенко, глава фракции СН Давид Арахамия совместно с его 15 заместителями с периодичностью в две недели встречаются либо с Зеленским, либо с представителями его Офиса. Во время таких встреч стороны обсуждают и решают определенные вопросы.

Корниенко отметил, что на встречах Зеленский ведет себя “живой нормальный человек”.

Постоянно шутит. Мы все шутим, - сказал он.

Также Корниенко отметил, что на таких встречах “не наливают”, но атмосфера “свободная и без канцелярщины”.

На самом деле у нас свободная атмосфера общения, нет какой-то канцелярщины. Можно свободно высказаться, где-то пошутить, проявить себя, - добавил он.

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Также он отметил, что за год общей работы с командой президента атмосфера “внутри” не изменилась”.

Она (форма общения, - ред.) такая же свободная, мы так же дискутируем, обсуждает, Президент много выслушивает. Зеленский умеет слушать, и умеет правильно подбирать слова, - сказал Корниенко.

Напомним, в “Слуге народа” работают “службы внутренней безопасности”. В эти службы входят сами депутаты.

 

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Теги: СН, Слуга народа, Корниенко, закрытые встречи, Зеленский
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Комментариев (3)
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ira0957    24.10.2019, 15:10
Оценка:  -1
ira0957
Примечательно, что еще за несколько дней подписания российско-турецкого меморандума «Шпигель» вышел с обложкой, где на фоне покидающей Сирию американской военной техники красовалась надпись «Капитуляция Запада».
ira0957    24.10.2019, 15:10
Оценка:  -2
ira0957
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ira0957    24.10.2019, 15:09
Оценка:  -2
ira0957
А пока клоун шутит, Президент Российской Федерации Владимир Путин, заключив соглашение с Турцией, стал главным победителем в Сирии. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». «Победитель — российский президент Владимир Путин. Его вассал Асад теперь вернул себе власть почти над всей страной.
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