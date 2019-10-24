“Мы все шутим”: Корниенко рассказал о закрытых встречах “слуг народа” и Зе
Заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал, как проходят закрытые заседания “слуг” с президентом Зеленским. Об этом он рассказал в ходе интервью Украинской правде.
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По словам Корниенко, глава фракции СН Давид Арахамия совместно с его 15 заместителями с периодичностью в две недели встречаются либо с Зеленским, либо с представителями его Офиса. Во время таких встреч стороны обсуждают и решают определенные вопросы.
Корниенко отметил, что на встречах Зеленский ведет себя “живой нормальный человек”.
Постоянно шутит. Мы все шутим, - сказал он.
Также Корниенко отметил, что на таких встречах “не наливают”, но атмосфера “свободная и без канцелярщины”.
На самом деле у нас свободная атмосфера общения, нет какой-то канцелярщины. Можно свободно высказаться, где-то пошутить, проявить себя, - добавил он.
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Также он отметил, что за год общей работы с командой президента атмосфера “внутри” не изменилась”.
Она (форма общения, - ред.) такая же свободная, мы так же дискутируем, обсуждает, Президент много выслушивает. Зеленский умеет слушать, и умеет правильно подбирать слова, - сказал Корниенко.
Напомним, в “Слуге народа” работают “службы внутренней безопасности”. В эти службы входят сами депутаты.
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