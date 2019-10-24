Экс-мэр Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

Европейский суд признал, что уголовное дело Штепы рассматривается в Украине неоправданно долго.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что государство Украина нарушило законные права бывшего мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой соответствующее решение суда, принятое в четверг, 24 октября.

В своем иске против Украины, который рассматривал ЕСПЧ, Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека. В частности она указывала на то, что ее предварительное заключение было слишком длительным и неоправданным. Также она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в том, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

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Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации. Ее дело несколько раз направлялось на рассмотрение разных районных судов города Харькова, но его рассмотрение по сути до сих пор не началось.

ЕСПЧ признал приемлемой жалобу Штепы на чрезмерную длительность уголовного производства в отношении нее и постановил, что имели место нарушения вышеуказанных статей Конвенции.

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Суд также определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро в качестве моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Напомним, 17 октября Европейский суд по правам человека принял решение, согласно которому увольнение госслужащих на основании закона Украины “Об очищении власти“ (люстрации) привело к нарушению их прав. После этого в Раде появился законопроект об отмене люстрационного закона.

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