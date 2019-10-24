Украинцы назвали, что является наибольшей угрозой для страны — опрос
Большинство опрошенных украинцев наибольшей угрозой для страны считают массовую эмиграцию.
Такие данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг“, передает УНН.
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“Самой большой угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинский заграницу (56%)“, - сказано в сообщении.
При этом, около 45% респондентов угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшения здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну Россией, рост преступности, деградации и вымирания населения.
По данным опроса, от 20% до 30% опрошенных считают угрозой развал страны, девальвацию гривны, безвластия и массовые беспорядки.
“От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм. За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией“, - свидетельствуют результаты соцопроса.
В то же время, как отмечено, снизилась угроза девальвации гривны, инфляции.
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Стоит отметить, приведенные данные были получены в ходе опроса населения Украины в возрасте от 18 лет и старше в период с 19 по 22 октября 2019 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2500 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Как сообщалось 23 августа, министр рассказал о двух волнах миграции украинцев.
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Тупорылые пэдриоты сделали все, чтобы Украина как страна не состоялась.
Но удивило другое - Россию не считают угрозой. Не войну с ней, а именно саму Россию. Почему?
Народ насИлуют давно и жёстко...
Расскажите про небывалый экономический подьем на пути в Ивропу))