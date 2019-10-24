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Украинцы назвали, что является наибольшей угрозой для страны — опрос

Комментариев: 11
Обнищание основной массы насиления также достигло опасного уровня.
Опрос проводился методом личного формализованного интервью
Опрос проводился методом личного формализованного интервью
Корреспондент.net

Большинство опрошенных украинцев наибольшей угрозой для страны считают массовую эмиграцию.

Такие данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг“, передает УНН.

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“Самой большой угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинский заграницу (56%)“, - сказано в сообщении.

При этом, около 45% респондентов угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшения здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну Россией, рост преступности, деградации и вымирания населения.

По данным опроса, от 20% до 30% опрошенных считают угрозой развал страны, девальвацию гривны, безвластия и массовые беспорядки.

“От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм. За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией“, - свидетельствуют результаты соцопроса.

В то же время, как отмечено, снизилась угроза девальвации гривны, инфляции.

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Стоит отметить, приведенные данные были получены в ходе опроса населения Украины в возрасте от 18 лет и старше в период с 19 по 22 октября 2019 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2500 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщалось 23 августа, министр рассказал о двух волнах миграции украинцев.

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Комментариев (11)
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Хулиганка*    24.10.2019, 15:54
Оценка:  +2
Хулиганка*
Как правильно сказал Карасев вчера на эфире, как вы думаете, позволит ли Европа стране в которой останется 15 млн . населения иметь такую огромную территорию?
Тупорылые пэдриоты сделали все, чтобы Украина как страна не состоялась.
WTF2_eбy_в_рот    24.10.2019, 15:49
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
ибать как все запущено этопиздeц......
Зарин_и_Зоман    24.10.2019, 15:42
Оценка:  +5
Зарин_и_Зоман
"...массовый выезд украинский заграницу" - видимо, грамотные уже эмигрировали, а это уже грузинский переселенец писал! )))
Но удивило другое - Россию не считают угрозой. Не войну с ней, а именно саму Россию. Почему?
Антибес    24.10.2019, 15:39
Оценка:  +5
Антибес
Фы фсё фрёти!У нас все богатые,счастливые и бессмертные!Благодаря Пэрэмоге!А кто в это не верит,тот ольгинский тролль и путинский агент!)))))
r-efr    24.10.2019, 15:35
Оценка:  +4
r-efr
У же нет желающих носить кружевные трусы.
nelci    24.10.2019, 15:31
Оценка:  +5
nelci
Каждый раз удивляет мудрость народа и полный дебилизм его представителей во власти!
Хулиганка*    24.10.2019, 15:28
Оценка:  +5
Хулиганка*
насИления...мля, тупорылая Могилянка...
Media-sapiens    24.10.2019, 15:32
Оценка:  +5
Media-sapiens
Не, это по Фрейду...
Народ насИлуют давно и жёстко...
farfalle    24.10.2019, 15:16
Оценка:  +6
farfalle
Порохоботы, ваш выход)))
Расскажите про небывалый экономический подьем на пути в Ивропу))
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 15:25
Оценка:  -8
Андрей_и_Богдан
С зебилами попутал!
Зарин_и_Зоман    24.10.2019, 15:43
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Не пизди.
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