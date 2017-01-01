Дубинский пришел на полиграф в “папиных” кроссовках за 11 тыс грн

Дорогую обувь заметили журналисты.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский пришел на тестирование на детекторе лжи в модных кроссовках от бельгийского дизайнера. Об этом сообщает Страна.

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Журналисты выяснили, что у народного депутата кроссовки от бельгийского дизайнера Рафа Симонса. Он создал их для известного бренда Adidas. Эта модель называется Ozweego.

Симонс начал сотрудничать с Adidas на условиях создания лимитированных моделей кроссовок, которые бы создавались на базовых моделях. Соответственно, их стоимость на порядок выше за счет эксклюзивности и ограниченного тиража.

Стоимость модели Страна

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В онлайн-магазине Adidas такие кроссовки стоят $499.99 или 11 200 гривен. Модель представлена в нескольких цветах. Нардеп выбрал кроссовки с фигурными дырками, сквозь которые видны носки. Такая модель кроссовок называется “агли“ (англ. ugly - уродливые) или “папины“.

Напомним, нардеп Дубинский прошел детектор лжи. Депутат от “Слуги народа“ под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты.

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