В Киеве задержали группу клофелинщиц

Задержание преступниц было проведено на площади Вокзальной.

В Киеве полиция задержала группу женщин, которые подсыпали в напиток мужчине неизвестное вещество, в результате чего он начал терять сознание, а потом забрали у него мобильный телефон и банковские карточки, с которых впоследствии сняли деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Происшествие случилось около 11:00 часов на площади Вокзальной. К правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестные отобрали у него телефон и деньги. Заявитель рассказал, что накануне познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а потом он ничего не помнит.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, по словам потерпевшего правоохранители предположили, что во время распития спиртных напитков ему подмешали неизвестное вещество, от которого он начал терять сознание. Поэтому, когда мужчина пришел в себя, то обнаружил отсутствие не только новых знакомых, но и мобильного телефона и банковских карточек.

“Работники оперативно-поискового отдела полиции Киева сразу начали отрабатывать прилегающую территорию. По предоставленным пострадавшим описаниям злоумышленниц они заметили на автостанции женщин, которые могли быть причастны к совершению этого правонарушения. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре обнаружила у указанных лиц вещи пострадавшего и бутылочку с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен“, - отметил начальник управления полиции Киева.

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Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, которые зафиксировали рядом с пострадавшим указанных лиц, которых полицейские задержали по подозрению в совершении правонарушения. Ими оказались жительницы Киева и Винницкой области, двое из них - ранее судимые за кражи.

“Действия женщин квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц, а затем их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им по согласованию с процессуальными руководителями - прокурорами - сообщения о подозрении. В ходе расследования будут назначены экспертизы для того, чтобы проверить, действительно ли пострадавшему подсыпали неизвестное вещество, от которого он потерял сознание, и установить, какое именно вещество использовали злоумышленницы. Также будем проверять их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений“, - добавил Андрей Крищенко.

Как сообщалось 9 августа, в Киеве поймали 15-летнюю клофелинщицу.

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