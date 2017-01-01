Кабмин утвердил признание Украиной двух документов, выданных в "ЛДНР"

Отныне Украина будет считать недействительными все документы, выданные сепаратистами на оккупированной территории Донбасса, кроме двух.

Признание свидетельства о рождении не легализацует оккупационный режим сепаратистское издание

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Кабинет министров Украины 23 октября принял постановление, которое регулирует процедуру рассмотрения документов о рождении или смерти, выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Постановление было разработано в связи с принятием Закона Украины от 18 января 2018 № 2268-VIII “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей“.

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Оно признает деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях противоречащей нормам международного права. А любой изданный этой администрацией акт считает недействительным - кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти в ОРДЛО.

Анализом этих бумаг займется специально созданная комиссия, которая будет принимать решение о признании каждого отдельного документа.

В украинском Минюсте подчеркивают, что принятое решение абсолютно не означает признания оккупационной власти и было принято в связи с необходимостью соблюдения положений Конституции Украины.

Как сообщалось в январе 2018 Рада легализовала две справки сепаратистов.

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