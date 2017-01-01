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Российские пропагандисты пытались спровоцировать Разумкова в Совете Европы

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Российские журналисты пытались спровоцировать спикера ВР.
Разумкова подстерегли российские журналисты
Разумкова подстерегли российские журналисты
пресс-служба ВР

Журналисты из федеральных каналов РФ пытались спровоцировать спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, который прибыл на Европейский саммит глав парламентов стран-членов Совета Европы в Страсбурге.

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Об этом сообщает Укринформ с места событий, обнародовав видео инцидента.

Российские журналисты накинулись на Разумкова с вопросами о том, “почему Украина не выполняет минские договоренности” и “когда Украина предоставил особый статус Донбассу”. 

Украина выполняет минские договоренности, - сказал спикер Верховной Рады и ограничил свое общение с российскими пропагандистами.

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К слову, 24 октября глава украинского парламента будет выступать 17-м среди 60-ти спикеров национальных парламентов. Разумков, в частности, примет участие в обсуждении вопроса “нашего общего европейского дома”.

Напомним, в Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ. Корчевников награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму.

 

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Теги: Разумков, пропагандисты, спикер, провокации
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