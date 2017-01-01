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В Одессе засняли самосуд над вором

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Хозяева квартиры решили сами проучить вора-неудачника.
Преступник оказался наркоманом
Преступник оказался наркоманом
скриншот из видео

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В Одессе на улице Генерала Цветаева наркоман-вор пытался залезть в квартиру через окно, но хозяева его заметили и решили отомстить.

Об этом сообщает "dtp.ua" в Instagram.

Когда вор заметил, что его поймали на "горячем", то сбежал. Однако, хозяева квартиры решили принять меры, догнали сбежавшего вора на машине и побили его же костылем.

 

Как сообщалось 7 октября, киевляне поймали и жестко наказали автовора.

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Теги: Одесса, вор, самосуд
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