В Одессе засняли самосуд над вором

Хозяева квартиры решили сами проучить вора-неудачника.

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В Одессе на улице Генерала Цветаева наркоман-вор пытался залезть в квартиру через окно, но хозяева его заметили и решили отомстить.

Об этом сообщает "dtp.ua" в Instagram.

Когда вор заметил, что его поймали на "горячем", то сбежал. Однако, хозяева квартиры решили принять меры, догнали сбежавшего вора на машине и побили его же костылем.

Как сообщалось 7 октября, киевляне поймали и жестко наказали автовора.

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