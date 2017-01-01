Суд обязал Насалика пройти проверку на полиграфе
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Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу с применением полиграфа бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом говорится в постановлении суда.
Провести экспертизу поручили экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.
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Эксперты должны установить, появляются ли у Насалика во время экспертизы психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежных средств в размере 1,249 млн. долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.
Напомним, 9 июля экс-министру энергетики Игорю Насалику сообщили о подозрении из-за незадекларированных 1,249 миллиона долларов.
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