Суд обязал Насалика пройти проверку на полиграфе

Суд хочет выяснить, как бывший министр энергетики реагирует на вопросы о незадекларированных им деньгах.

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Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу с применением полиграфа бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом говорится в постановлении суда.

Провести экспертизу поручили экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

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Эксперты должны установить, появляются ли у Насалика во время экспертизы психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежных средств в размере 1,249 млн. долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

Напомним, 9 июля экс-министру энергетики Игорю Насалику сообщили о подозрении из-за незадекларированных 1,249 миллиона долларов.

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