Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд обязал Насалика пройти проверку на полиграфе

Комментариев: 0
Суд хочет выяснить, как бывший министр энергетики реагирует на вопросы о незадекларированных им деньгах.
Бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик
Бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик
Фейсбук Игоря Насалика

Читай также: Завершено расследование по делу министра Насалика

Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу с применением полиграфа бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом говорится в постановлении суда.

Провести экспертизу поручили экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Читай также: Замминистра экологии подозревают в недостоверном декларировании

Эксперты должны установить, появляются ли у Насалика во время экспертизы психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежных средств в размере 1,249 млн. долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

Напомним, 9 июля экс-министру энергетики Игорю Насалику сообщили о подозрении из-за незадекларированных 1,249 миллиона долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Насалик, декларация, полиграф, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь