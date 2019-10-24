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Боевики обстреляли ремонтников возле водопровода на Луганщине

Комментариев: 1
Место обстрела находится на неподконтрольной правительству Украины территории.
Ранены двое работников коммунального предприятия “Лугансквода“
Ранены двое работников коммунального предприятия “Лугансквода“
cxid.info

Боевики обстреляли работников коммунального предприятия “Лугансквода“, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции “Кондрашевская“, пострадали два гражданских лица.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

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“Сегодня, около 10 часов 30 минут, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия “Лугансквода“, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции “Кондрашевская“ возле остановки Зеленый Гай“, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Военные отмечают, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение “режима тишины“ до 17.00.

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Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров.

Проверить факт травмирования или ранения мирных жителей военные не смогли, поскольку указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщалось 2 октября, “официальные лица“ сепаратистов заявили, что подписание “формулы Штайнмайера“ – это признание Украиной права Донбасса на самоопределение.

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Комментариев (1)
Letohradek    24.10.2019, 16:43
Оценка:  -3
Letohradek
Ну и пусть сидят без воды ... В чем проблема?
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