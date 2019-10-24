Боевики обстреляли ремонтников возле водопровода на Луганщине

Место обстрела находится на неподконтрольной правительству Украины территории.

Боевики обстреляли работников коммунального предприятия “Лугансквода“, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции “Кондрашевская“, пострадали два гражданских лица.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

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“Сегодня, около 10 часов 30 минут, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия “Лугансквода“, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции “Кондрашевская“ возле остановки Зеленый Гай“, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Военные отмечают, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение “режима тишины“ до 17.00.

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Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров.

Проверить факт травмирования или ранения мирных жителей военные не смогли, поскольку указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщалось 2 октября, “официальные лица“ сепаратистов заявили, что подписание “формулы Штайнмайера“ – это признание Украиной права Донбасса на самоопределение.

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