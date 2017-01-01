НАБУ и САП пошли на нарушение закона, чтобы получить отрицательную экспертизу по Роттердам+ – Вовк

Чтобы получить отрицательную экспертизу по “Роттердам+“, НАБУ и САП нарушили закон, теперь их действия расследует ГБР. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова адвоката защиты Ирины Одинец.

Об этом пишет Обозреватель.

“Предвзятость расследований НАБУ не секрет. В деле “Роттердам+“ НАБУ и САП так хотелось получить отрицательную экспертизу, что теперь их действия расследует ГБР“, – написал Вовк.

Ранее адвокат защиты Ирина Одинец на своей странице в Facebook сообщила, что НАБУ незаконно заказало научное исследование по формуле “Роттердам+“ у сотрудников Института экономики и экономического прогнозирования НАН Украины, которое обошлось в 180 тыс. грн. Хотя права на это не имело – проведение научных работ еще и на платной основе ни одним нормативным актом не предусмотрено.

Именно исследования никто не видел, но академик Геец, который возглавляет институт, в одном из интервью заявил, что ущерба в результате применения “Роттердам+“ они не нашли. По словам адвоката, в июле в ГБР поступило заявление о преступлении, совершенном детективами НАБУ, и должно было начаться следствие. По ст.191 УК - растрата госимущества. При этом она подозревает, что компенсацию расходов на это исследование детективы переложат на подозреваемых.