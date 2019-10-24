Сепаратисты лишат пенсий тех, кто не сдал украинский паспорт - ГУР

На оккупированных территориях проходит очередной этап принудительной паспортизации.

Сепаратисты лишат пенсий тех, кто не сдал украинский паспорт facebook.com/passportcenterua/

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Оккупационные администрации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей начали очередной этап кампании паспортизации населения. Теперь оккупанты грозятся прекратить выдачу пенсий тем, кто не сдал украинский паспорт, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квази-образований. При этом, пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта, - сказано в сообщении.

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Кроме того, российским оккупационным командованием обобщается информация о военнослужащих Первого (Донецк) и Второго (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для увольнения их с военной службы до конца этого года.

Напомним, оккупанты в ОРДЛО решили уволить с военной службы всех боевиков без российского гражданства. Принудительную паспортизацию террористов намерены провести до конца года.

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