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Дело Гладковского: САП просит поднять залог до 100 млн грн

Комментариев: 1
Ситуация с Гладковским набирает обороты.
Гладковский после выхода из СИЗО
Гладковский после выхода из СИЗО
УП

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требует увеличить сумму залога в деле Гладковского до 100 млн гривен. Об этом сообщает источник в САП Украинским новинам.

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По предварительной информации, САП обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен для экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 

В ведомстве считают, что сумма залога слишко низкая. Прокуратура изначально требовала назначить залог в 100 млн гривен, но суд постановил иначе. Гладковского выпустили под залог в 10,6 млн гривен.

Уже подали апелляцию, - сказал источник в САП.

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САП просит апелляционную палату Высшего антикоррсуда увеличить залог для Гладковского к 100 млн гривен.

Напомним, Гладковский сдал заграничный паспорт. Фигурант громкого дела сдал загранпаспорт.

 

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Теги: Гладковский, залог, САП, суд
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Комментариев (1)
colavova    24.10.2019, 18:56
Оценка:  -1
colavova
Слугам нужно селфи гладковского из тюрьмы по пиарится)))
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