Свидетелю взяток в Раде запретили выступать на ТВ - Арахамия

Такое выступление может навредить следствию и самому свидетелю, говорят правоохранители.

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Свидетель предложения взятки нардепам, которого глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия обещал пригласить на ТВ, выступить в телеэфире не сможет. Об этом сообщил сам Арахамия перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, пишет “Интерфакс-Украина“.

Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе – количество денег в этой схеме очень много – где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи, - сказал Арахамия.

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По словам главы президентской фракции парламента, к депутату “подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: “Надо зарегистрировать“.

Напомним, в среду, 23 октября, Арахамия пообещал показать свидетеля предложения взятки нардепам от “Слуги народа“ за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых “площадок Яценко“. Выступление свидетеля планировалось в сегодняшнем эфире ток-шоу “Право на власть“.

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