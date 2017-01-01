Арахамия проходит проверку на полиграфе в прямом эфире

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Арахамия проходит проверку на полиграфе кадр из трансляции

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Глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в настоящее время проходит проверку на полиграфе (так называемом “детекторе лжи“) из-за скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. 11 народных депутатов, в том числе членов президентской фракции, подозревают в возможном получении взятки в размере 30 000 долларов.

18 октября депутаты на заседании финансового комитета отклонили законопроект № 2047 “О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости“. Документ зарегистрировали в парламенте 4 сентября, его авторами стали 31 депутат от фракций “Голос“ и “Слуга народа“.

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Этот законопроект должен ликвидировать так называемые “площадки Яценко“. Эти электронные площадки выступают посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу ФГИ.

Сам Яценко отрицает какую-либо связь с этими площадками.

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23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 000 долларов 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета за голосование против законопроекту.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Напомним, в среду, 23 октября, нардеп Дубинский прошел детектор лжи. Однако эксперты-полиграфологи сильно раскритиковали процедуру.

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