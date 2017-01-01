УЗ и Киевпастранс устроили публичную ссору в Фейсбук

Яблоком раздора в очередной раз выступила столичная электричка, снова не вышедшая на маршрут.

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Национальный железнодорожный монополист “Укрзализныця“ и столичное коммунальное предприятие “Киевпастранс“ устроили публичную перепалку в Фейсбуке из-за кражи железнодорожного оборудования, в результате которой городская электричка утром не смогла выйти на маршрут.

Публичную ссору инициировал “Киевпастранс“, который обвинил “Укрзализныцю“ в срыве движения городской электрички, поскольку железнодорожники не смогли обеспечить охрану технической станции “Борщаговка“, где вандалы повредили вагоны и украли провода.

К сожалению, ни сплагиаченный металлолом (или как его там – зализомен, также украденный образ Роберта Дауни из знаменитого фильма “Железный человек“), ни представители военизированной охраны “Укрзализныци“, с которой мы имеем договорные отношения на охрану электропоездов, не справились со своей главной обязанностью и не уберегли электрички от очередных случаев вандализма и не смогли задержать вандалов. Вероятно, они способны показательно лишь “душить“ природу“, - написала пресс-служба “Киевпастранса“ в Facebook.

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Пресс-служба “Укрзализныци“ не стала отмалчиваться и уже на своей странице в той же соцсети обвинила столичное КП в воровстве запчастей и потребовала погасить долг в 17,5 млн. гривен.

Киевпастранс, признайте уже, что электричка – не ваше! И все попытки переложить ответственность на остальных не сделают ее лучше. У вас ничего не крали ночью на технической станции “Борщаговка“. Хищение междувагонного оборудования электропоездов, курсирующих по маршруту городской электрички, было зафиксировано на станции “Дарница“. Об этом военизированная охрана Укрзализныци сообщила правоохранителям, - говорится в ответе “Укрзализныци“.

Напомним, на днях Укрзализныцю вернули в управление Министерства инфраструктуры. Министр пообещал скорое завершение реформы ж/д-монополиста.

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