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Ножом в грудь: в Запорожье напали на активистку

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Пострадавшую сейчас пытаются спасти местные врачи, она находится в отделении реанимации.
Решается вопрос об открытии уголовного дела
Решается вопрос об открытии уголовного дела
goloskarpat.info
В Запорожье пытались зарезать главу общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову, сообщил 24 октября в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани. 
 
По его словам женщина сейчас в реанимации.
 
"В Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской, напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром и женой запорожского общественного активиста, лидера организации Антикоррупционный движение Запорожье Константина Белова", - говорится в сообщении.
 
Преступник напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Ее оперируют в реанимации.
 
В полиции заявили, что информация о нападении поступила от медиков в 12:20. С ножевым ранением госпитализировали 24- летнюю девушку. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Напмоним, 4 ноября прошлого года умерла херсонская активиста Екатерина Гандзюк. 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой
 

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Теги: Запорожье, нападение, активисты
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Источник: korrespondent.net

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