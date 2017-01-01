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В Запорожье ударили ножом активистку цыганского центра

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Пострадавшую сейчас пытаются спасти местные врачи, она находится в отделении реанимации.
Решается вопрос об открытии уголовного дела
Решается вопрос об открытии уголовного дела
goloskarpat.info

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В Запорожье совершено нападение на главу общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Об этом сообщил в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани. 
 
По его словам, женщину ударили ножом в грудь, сейчас она находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь.
 
В Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской, напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром и женой запорожского общественного активиста, лидера организации Антикоррупционный движение Запорожье Константина Белова, - говорится в сообщении.

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Как сообщается, нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. 
 

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В полиции заявили, что информация о нападении поступила от медиков в 12:20. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.
 
В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, имеющий вид 30-40 лет, ростом около 170-175см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду, - сообщают в полиции.

Напомним, стали известны детали стрельбы в Княжичах. Жертвой целенаправленного нападения стал частный предприниматель.

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Теги: Запорожье, нападение, активистка, ромы
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