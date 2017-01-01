В Запорожье ударили ножом активистку цыганского центра

Пострадавшую сейчас пытаются спасти местные врачи, она находится в отделении реанимации.

Читай также: В Киеве задержали группу клофелинщиц В Запорожье совершено нападение на главу общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Об этом сообщил в В Запорожье совершено нападение на главу общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Об этом сообщил в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани.

По его словам, женщину ударили ножом в грудь, сейчас она находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь.

В Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской, напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром и женой запорожского общественного активиста, лидера организации Антикоррупционный движение Запорожье Константина Белова, - говорится в сообщении.

Читай также: Киевлянин избил лесбиянку Как сообщается, нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Как сообщается, нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.

Читай также: На Днепропетровщине банда рэкетиров вымогала деньги у аграриев В полиции заявили, что информация о нападении поступила от медиков в 12:20. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. В полиции заявили, что информация о нападении поступила от медиков в 12:20. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, имеющий вид 30-40 лет, ростом около 170-175см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду, - сообщают в полиции.