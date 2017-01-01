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Арахамия прошел проверку на полиграфе

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Накануне полиграф прошел нардеп Александр Дубинский, а сегодня глава фракции Слуги народа.
Арахамия прошел детектор лжи
Арахамия прошел детектор лжи
Скриншот из видео

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в четверг, 24 октября, прошел проверку на полиграфе.

Во время даче показаний депутат отметил, что подозревает одного члена фракции в получении взятки в пользу заинтересованных лиц, силовиков или Кабинета Министров за голосование, однако не знает его личность.

Нардеп заявлял, что другие депутаты обвиняли его в получении взятки за голосование.

"Вопросы и по проекту, конкретно, по Дубинскому, вопросы в целом по антикоррупционной деятельности - все в вашу пользу", - подчеркнул в конце полиграфолог.

Перед проверкой он сообщил, что члены финансового комитета Верховной Рады будут проверяться на полиграфе в начале следующей недели, но пока неясно кем и где именно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет нардеп Александр Дубинский.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

Накануне детектор лжи в прямом эфире прошел Александр Дубинский. Результаты станут известны в понедельник.

 

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Теги: видео, Полиграф, нардеп, Слуга народа, детектор лжи, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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