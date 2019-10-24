Как скачать водительские права в смартфон: инструкция

В приложении Дія можно будет сформировать электронный образ водительских прав и техпаспорта и загрузить себе на телефон.

Уже в ноябре украинцы смогут создавать и использовать электронные водительские права и техпаспорта через мобильное приложение Дія. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Гончаров на брифинге, передает Укринформ в четверг, 24 октября.

"Электронные удостоверения водителя и электронные техпаспорта - в ноябре", - сказал Гончаров.

По его словам, через приложение Дія, которое разрабатывается Минцифрой, с участием, в том числе и МВД, можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить себе на телефон, и при остановке транспортного средства полицейским предъявлять не пластиковое удостоверение, которые продолжают оставаться в силе, а их электронный аналог.

"С учетом того, что живем во время современных технологий, мы совместно с Министерством цифровой трансформации решили, что такие возможности можно ввести и в части идентификации водителя, и в части права управления транспортным средством", - уточнил Гончаров.

По его словам, регистрация будет очень простой: все можно сделать онлайн, не выходя из дома.

"Единственное, что отмечу: для того, чтобы сгенерировать электронное водительское удостоверение, в наших базах данных должно быть ваше электронное отцифрованное изображение лица. Поэтому, если у человека советское водительское удостоверение, - к сожалению, ибо у вас нет актуального цифрового изображения лица. Так как сервис в первую очередь будет проверять, есть ли возможность сгенерировать такое водительское удостоверение", - объяснил замминистра.

В то же время он отметил, что такие электронные удостоверения будут действовать только в Украине. Если человек собирается путешествовать в Европу, нужно будет брать с собой пластиковое удостоверение, иначе могут быть проблемы с представителями власти других стран.

"Это не будет исключительно электронное водительское удостоверение, это будет приложение к уже выданному водительскому удостоверению. Это является электронной выпиской из реестра", - сообщил Гончаров.

Он уточнил, что пользование электронными удостоверениями будет добровольным, и введение этого не будет стоить государству ни одной гривни.

Напомним, что ранее Кабмин решил протестировать введение электронных водительских прав и техпаспортов. Для этого будет использоваться приложение Дія.

Федоров заявлял, что в Кабмине намерены в течение двух - трех лет перевести 50 наиболее востребованных услуг государства в онлайн-режим.

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