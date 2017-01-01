На Закарпатье чрезвычайная ситуация из-за дифтерии

По состоянию на утро 24 октября медикам поступили три экстренных сообщения о случаях заболевания дифтерией.

Закарпатской области до конца текущей недели из соседних областей перенаправят 20 доз противодифтерийной сыворотки, которая является ориентировочной потребностью региона. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита во время брифинга, передает УНИАН в четверг, 24 октября.

"По состоянию на утро 24 октября в Ужгородской межрайонный филиал Закарпатского областного центра Министерства здравоохранения поступили три экстренных сообщения о случаях заболевания дифтерией среди госпитализированных больных. С 2011 года не было ни одного случая заболевания дифтерией, поэтому эта ситуация стала довольно тревожной. По той информации, которую удалось собрать эпидемиологам, первый больной заболел 8 октября, за последние полгода он (студент-медик, иностранец) не выезжал за пределы Украины, а в больницу обратился 11 октября. В результате проведенных обследований и лабораторного исследования у пациента 23 октября был подтвержден диагноз «дифтерия». Ему сыворотка не вводилась, поскольку не было клинической картины, необходимой для ее введения", - сообщил Курпита.

Он добавил, за результаты бактериологических исследований подтверждено положительный результат еще у двух больных. Курпита отметил, что указанные лица госпитализированы в областную инфекционную больницу, дополнительно в 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. То есть, по состоянию на сейчас госпитализированы 15 человек.

"Эта ситуация квалифицирована как чрезвычайная ситуация локального характера", - заявил Курпита.

Он добавил, что, согласно сегодняшнему решению городской противоэпидемической комиссии, в Ужгороде введен целый комплекс противоэпидемиологических мероприятий среди всех контактных лиц, которые включают осмотры и лабораторные исследования. Курпита также отметил, что Закарпатью перераспределят 20 доз противодифтерийной сыворотки, которая является ориентировочной потребностью в регионе, из других областей Украины.

"На данный момент она составляет 20 флаконов, что будет перекрыто до конца текущей недели путем перераспределения из соседних областей... В целом по Украине есть 192 флакона сывороток... То есть в целом по Украине обеспеченность достаточная", - подчеркнул Курпита.

Директор Центра общественного здоровья уточнил, что всего в течение 2019 году в Украине было зарегистрировано два подтвержденных случая (в Хмельницкой и Луганской областях), в 2018 - 10 случаев дифтерии в целом по Украине.

Напомним, вспышка дифетрии зафиксирована в Ужгороде. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии.

Также сообщалось, что ВОЗ выделит Украине противодифтерийную сыворотку. ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи.

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