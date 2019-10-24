Прокурор предлагал за взятку вытащить подозреваемого из СИЗО

Одесский прокурор просил 10 тысяч долларов за свою "услугу". Теперь его обвинят в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерных средств чиновнику.

В Одессе прокурор за взятку в размере 10 тысяч долларов предлагал подозреваемому в мошенничестве и коррупции выйти из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в четверг, 24 октября.

"В ходе следствия установлено, что сотрудник местной прокуратуры предложил "вытащить" из СИЗО фигуранта преступной схемы, то есть помочь в изменении ему меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Для этого на свободе знакомый задержанного должен был найти 10 тыс. долларов США и передать их прокурору.

Действуя заведомо незаконно, мошенническим образом сотрудник прокуратуры получил средства и пообещал "решить" все вопросы со следствием и судом. В то время, как он не имел функциональных возможностей и намерений повлиять на изменение меры пресечения подозреваемому.

Таким образом отстраненный прокурор обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерных средств должностному лицу (ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Сейчас прокуратура направила обвинительный акт в отношении указанных лиц в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее в Одессе двух полицейских задержали на взятке. Начальник и оперуполномоченный криминальной полиции требовали 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности.

Также сообщалось, что на Закарпатье полицейских чиновников уличили в шантаже и вымогательстве. Правоохранители вымогали у бизнесмена ежемесячные выплаты за возможность ведения бизнеса и угрожали уголовным преследованием.

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