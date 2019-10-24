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СЕТАМ ищет памятники Ленину для их продажи на аукционе

Комментариев: 1
Демонтированные памятники хотят продать на аукционе и заработать деньги в бюджет. Предприятие принимает заявки непосредственно в Facebook.
СЕТАМ объявил в "розыск" памятники Ленину
СЕТАМ объявил в "розыск" памятники Ленину
prozorro.sale/auction

Госпредприятие СЕТАМ ищет демонтированные памятники Владимиру Ленину для их дальнейшей продажи на аукционе. Об этом сообщила пресс-служба ГП СЕТАМ в Fаcebook в четверг, 24 октября.

"СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И.Ленина. Продадим и заработаем вам деньги!", - сказано в сообщении.

Обращаться по поводу сотрудничества можно непосредственно на странице предприятия в Facebook или по телефону.

Напомним, что ранее в Запорожье памятник Ленину переделали в Порошенко. Памятник Ленину, который находился на территории одной из баз отдыха, переделали в памятник Порошенко.

Также сообщалось, что парк советского периода открыли на Сумщине. В парке можно увидеть памятники советских времен, а также целую аллею с памятниками Ленину, Сталину, Фрунзе и другим.

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Теги: памятники и монументы, Советские памятники, Ленин, памятник, памятник Ленину
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0957    24.10.2019, 21:50
Оценка:  0
ira0957
Памятники не демонтировали, их просто расколотили.
- Вандалы, сэр.
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