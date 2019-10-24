Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине замедлился спад промпроизводства

Комментариев: 2
За год промышленное производство в Украине сократилось на 1,1%. Падение зафиксировано в добывающей и перерабатывающей промышленностях.
Спад промпроизводства в Украине немного замедлился
Спад промпроизводства в Украине немного замедлился
Getty Images

В сентябре промышленное производство в Украине сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в четверг, 24 октября.

В августе этот показатель составлял 1,7%, в июле - 0,2%, а в июне - 2,3%. С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2019 к сентябрю-2018 снизилось на 1,3%, тогда как в августе - на 1,6%.

Ведомство зафиксировало падение как в добывающей и перерабатывающей промышленности (на 1,2%), так и в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (на 1%).

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в сентябре выросло на 1,7%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 0,1%.

В целом по итогам девяти месяцев объем промпроизводства в Украине остался на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщает Госстат.

Напомним, что ранее падение промпроизводства в Украине ускорилось. Несмотря на падение в летние месяцы, промышленное производство с начала года выросло на 0,1%.

До этого промпроизводство Украины резко пошло в рост. Промышленное производство ускоряет рост второй месяц подряд после четырехмесячного падения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: производство, промышленность, промпроизводство, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Russian-Troll    24.10.2019, 21:55
Оценка:  0
Russian-Troll
А когда окончательно Европа вам прикажет разрушить свою промышленность, то и спад вообще прекратится. Можно будет докладывать - спада нет. Ну прям как в Латвии
ira0957    24.10.2019, 21:49
Оценка:  0
ira0957
А тем временем сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов составила более 800 млрд рублей
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь