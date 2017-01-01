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СБУ: В "ЛДНР" незаконно лишены свободы 245 человек

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Работа по обмену удерживаемыми лицами с сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" продолжается, отметили в спецслужбе.
Обмен пленными с "ЛДНР" (архивное фото)
Обмен пленными с "ЛДНР" (архивное фото)
ДАН

На Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода в четверг, 24 октября.

Отмечается, что работа по обмену удерживаемыми лицами с сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" продолжается.

В СБУ отметили, что Киев принимает необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение освобождения всех незаконно лишенных свободы.

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается", – заявили в СБУ.

При этом в спецслужбе не ответиле на вопрос, сформирован список лиц для обмена удерживаемыми лицами с сепаратистами на Донбассе.

Напомним, 12 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал скорый обмен пленными, который будет включать три группы людей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что дата нового обмена будет известна после нормандской встречи.

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Теги: Украина, СБУ, донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, Пленные, обмен пленными, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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