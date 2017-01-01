В Лисичанске 30 тысяч человек остались без воды

После восстановления водоснабжения в Лисичанске произошли порывы труб сразу в нескольких местах.

В Лисичанске вновь проблемы с водоснабжением КП Вода Донбасу

В городе Лисичанск 30 тысяч человек остались без воды в связи с порывами на сетях водоснабжения ЛКСП Лисичанскводоканал. Об этом сообщается на сайте местного горсовета в четверг, 24 октября.

Отмечается, что накануне после подачи электрической энергии на объекты водоканала и восстановления водоснабжения, произошли порывы труб диаметром 600 мм по ул. Московская, диаметром 300 мм по ул. Постышева, диаметром 600 мм по ул. Генерала Потапенко, диаметром 600 мм по ул. Независимости.

Без водоснабжения и водоотведения остаются школы, детсады, закрытое родильное отделение ЦГБ им. Титова, школы и детские сады.

"Нехватка питьевой и технической воды может привести к нарушению санитарных норм и эпидемиологической опасности", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 октября были отключены от электроснабжения три насосные станции Лисичанскводоканала. Тогда без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск – всего около 80 тысяч жителей.

Лишь 22 октября насосные станции Лисичанскводоканала были подключены к электроснабжению и началось постепенное заполнение системы водой.

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